Giulia De Lellis non ha partecipato come concorrente all’Isola dei famosi 2017 perché è troppo magra e sottopeso. Questa è la versione ufficiale fornita dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al settimanale di gossip Eva 3000: “Secondo le tabelle mediche imposte dalla produzione io ero e sono sottopeso. Mi è dispiaciuto perché era una esperienza che avrei voluto fare”.

La compagna dell’ex gieffino ed ex tronista Andrea Damante ha poi aggiunto alla rivista di cronaca rosa Mio: “Dovevo partecipare, lo confermo. Solo che, cinque giorni prima della partenza, il mio medico di base non ha dato l’ok perché, purtroppo, ero troppo sottopeso e non era sicuro per la mia salute che io andassi all’Isola. Non sono riuscita a ingrassare a sufficienza, quindi il medico, giustamente, non si è preso la responsabilità di farmi fare un’esperienza limite come quella. Io ci ho provato a prendere peso, ma non ci sono riuscita. Spero prima o poi di farla. Come il Grande Fratello Vip sono tutte esperienze incredibili – ha sottolineato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Io ho 21 anni, accetterei un po’ tutto pur di arricchire il mio bagaglio d’esperienza”.

Ora però il settimanale di cronaca rosa Vip ha rilanciato altre indiscrezioni fragorose: “Secondo alcune voci, la romana sarebbe stata dissuasa dal fidanzato Andrea Damante in preda a un attacco di gelosia, ma c’è anche chi sussurra che l’inviato Bettarini ci avrebbe messo lo zampino dopo le critiche ricevute dalla coppia al Grande Fratello Vip“.