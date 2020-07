Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne è incinta? Il gossip impazza

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne è incinta? L’ex tronista del trono classico è in dolce attesa e diventerà molto presto mamma per la prima volta? Il gossip impazza sul web, in particolar modo da quando la fanpage di Uominiedonneclassicoeover ha lanciato l’indiscrezione.

Dopo aver scelto Daniele Schiavon a Uomini e Donne, la loro relazione è durata pochissimi mesi. Poi si è innamorato di un uomo, la cui identità risulta essere ancora misteriosa.

“Lei convive da tempo con un uomo…E adesso aspetta un figlio da lui…Auguri Giulia Quattrociocche…”, ha scritto la fanpage dedicata al programma.

Sulla presunta gravidanza di Giulia si è espresso anche il famoso e popolare influencer calabrese, Amedeo Venza. Quest’ultimo si è mostrato alquanto sorpreso considerando che la storia d’amore con Schiavon è terminata non molto tempo fa.

“Si lascia con Daniele pochi mesi fa – ha scritto Venza -. Lei si fidanza con un altro e ora aspetta un bambino…Tutto molto strano…Comunque auguri e figli maschi…”.

