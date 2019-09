Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne rivela: “Sono tutti complicati”

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne ha rivelato in un’intervista esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che è sempre stata una grande appassionata del programma pomeridiano di Canale 5. “Da fan del programma volevo vivere l’esperienza e capire chi sono nel confronto con i corteggiatori – ha detto la neo tronista -. Ho avuto una lunga storia d’amore appena maggiorenne e finita quattro anni fa. […] Non ho grandi ambizioni e forse questo rende complesso per me trovare un uomo, sono tutti cosi complicati oggi! Sogno di avere tre bambini e una vita normale”.

A differenza degli altri tre tronisti, Giulio, Alessandro e Sara, che hanno partecipato come tentatori all’ultima edizione di Temptation Island, lei non ha nessuna esperienza in tv: “Non ho nemmeno una ‘vetrina’ sui social e non sento la necessità di averla. Se devo parlare con qualcuno, esco da casa”.

La neo tronista ha alle spalle una lunga storia d’amore che è finita quattro anni fa. Riuscirà a trovare il principe azzurro nel salotto tv di Maria De Filippi?

Redazione-iGossip