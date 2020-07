Giulio Raselli di Uomini e Donne fa a pezzi Giovanna Abate e Sammy Hassan

Giulio Raselli di Uomini e Donne ha fatto a pezzi Giovanna Abate e Sammy Hassan, la coppia che è già scoppiata ancor prima di nascere. In alcuni video social condivisi con i follower, Raselli ha duramente attaccato Giovanna e Sammy.

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli ha dichiarato: “Io non ho mai voluto commentare, durante e dopo il mio percorso, nonostante le varie critiche. Però vi dico una cosa, grazie al cielo ho seguito la mia testa e il mio cuore. Da una parte c’è una persona che è stata idolatrata, anche quando io facevo il tronista, però la differenza è che lei una volta uscita è durata quattro secondi, mentre io sono qua che convivo e vivo il mio amore con tutto me stesso. In sintesi: prima di criticare le persone, osservate. Io sono qua che mi vivo il mio amore, felicissimo come non mai di averlo fatto, dall’altra parte no…”.

Poi ha rifilato una bella stoccata al vetriolo a Sammy Hassan, colpevole di aver strumentalizzato la propria partecipazione a Uomini e Donne per la produzione di alcune magliette col motto Hello my friends: “Scusate se non abbiamo pensato di fare le magliette il giorno dopo che siamo usciti fuori da Uomini e Donne, ma abbiamo pensato a viverci…”.

E voi che cosa ne pensate della rottura lampo tra Giovanna Abate e Sammy Hassan?