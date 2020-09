Giulio Raselli e Giulia d’Urso di Uomini e Donne sono in crisi? Amore al capolinea per una delle più belle coppie nate nel salotto tv di Maria De Filippi? Il rumor è diventato sempre più insistente a tal punto che l’ex corteggiatrice del trono classico è intervenuta proprio su questo argomento per fare chiarezza.

L’ex corteggiatrice è volata in Puglia per trascorrere le vacanze con la sua famiglia ma l’ex tronista ha deciso di non accompagnarla. I sostenitori della coppia di Uomini e Donne hanno iniziato a ipotizzare che tra i due vi sia una crisi in atto. Per calmare la curiosità del popolo del web, Giulia d’Urso ha pubblicato una foto confermando di essere ancora fidanzata con l’ex tronista, sebbene il loro rapporto stia vivendo alti e bassi.

Giulio Raselli ha poi voluto dire la sua a riguardo, pubblicando una bellissima dedica per la sua fidanzata: “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accaduto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale”.

