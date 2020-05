Ida Platano di Uomini e Donne confessa: “Mi sento impotente, sono rassegnata”

Ida Platano di Uomini e Donne ha confessato di essere impotente e rassegnata. L’ex dama del trono over ha mostrato la sua sofferenza per questo periodo così difficile sui social.

Ida si è rivolta ai fan per condividere il suo stato d’animo: “Dopo le ultime notizie mi sento impotente, sono rassegnata ,sento che una parte di me è stata portata via. Però sono pronta a rimettermi in piedi al più presto, voglio ringraziarvi per tutto il supporto e affetto che mi state dando e spero di trasmettere un po’ di forza e coraggio anche a voi. Vi mando un grosso bacio”.

La compagna dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha continuato a sostenere la sua grande amica Gemma e, durante la messa in onda del dating show, ha scattato una foto alla dama torinese accompagnata dalla didascalia “Mi manchi”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!