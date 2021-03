Ida Platano rompe il silenzio sulla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Ida Platano ha rotto il muro del silenzio sulla scelta del suo ex compagno, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri. Il bel e affascinante tarantino ha scelto Roberta Di Padua. Un duro colpo per gli irriducibili fan dell’ex coppia, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ida Platano trono over Uomini e Donne – foto flipboard.com

Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Ida Platano ha ammesso di non aver voluto guardare la scelta: “Non ho guardato la scelta di Riccardo e Roberta. Di lei preferisco non parlare”.

“Io sto bene in generale, di sicuro la situazione in cui siamo non aiuta – ha continuato Ida – ci sono giorni no e giorni si. Però, in linea generale, posso tranquillamente dire che sto bene. Il mio umore è alto, è cambiato. Sono orgogliosa di me stessa per tutto quello che ho fatto nella mia vita. Ho fatto tante scelte, nel mio percorso, e vado fiera di ognuna di esse”.

La dama del trono over ha poi proseguito: “Nonostante le difficoltà, mi guardo allo specchio e mi dico: Brava Ida, hai fatto un buon lavoro. Si può essere felici da sole e si deve imparare ad essere felici da sole. Penso che la vita a due sia meravigliosa, chi non vorrebbe vivere una favola? Però bisogna stare bene con sé stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale”.

Su un possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi, Ida ha infine dichiarato: “L’ho detto: mai dire mai. In particolare, ho notato due ragazzi: Gero e Luca”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!