Ida Platano su Riccardo Guarnieri: “Non è pronto all’idea di famiglia”

Ida Platano ha dichiarato durante una recente puntata del trono over di Uomini e Donne che Riccardo Guarnieri non è pronto all’idea di famiglia. Durante il periodo estivo il cavaliere ha raggiunto la dama a Brescia per starle accanto durante un momento delicato della sua vita poiché suo figlio era ricoverato all’ospedale per un piccolo problema di salute.

Ida ha apprezzato molto il suo gesto, ma si è fermato lì. “Gli voglio bene, continuo a dire che è una bella persona – ha detto la dama -. Lui, nella sua mente, ha l’idea di famiglia. Non è pronto. Io ad oggi dico che sto molto bene. Mio figlio mi dà forza. Le mie amiche mi hanno aiutata. Da un mese e mezzo sto sentendo Andrea di Temptation Island. Non ci siamo mai visti, c’è stata una conoscenza telefonica. Mi ha fatto bene sentire un’altra persona. Sono stata tanto male, avevo bisogno di pensare a mio figlio, di più a me stessa”.

Riccardo ha sottolineato: “Io sono contento se trovo davvero una persona che fa per lei. Spero che non sia un guerriero, non siamo mai andati d’accordo. Non mi hai mai difeso. Quello che ho vissuto con lei, resterà sempre un bel ricordo. La rabbia è passata. L’ultima volta che ci siamo visti mi sono sentito preso in giro. Dovevi apprezzare. Mi hai fatto girare per Brescia”.

Redazione-iGossip