Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino di Uomini e Donne litigano sui social

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino hanno litigato sui social in seguito all’intervista esclusiva rilasciata dall’ex corteggiatrice al settimanale di Uomini e Donne. Che cosa aveva dichiarato Sonia al magazine del dating show di Canale 5?

Lo sfogo di Sonia Pattarino a U&D Magazine

“Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna – aveva dichiarato Sonia -, finché mi sono dovuta arrendere all’idea che tra me e Ivan non ci fosse un futuro. Di fronte alla possibilità di trasformare i miei soggiorni a Madrid in una vera e propria convivenza stabile, ho trovato un uomo che si è tirato indietro. Questa nostra storia è iniziata nel migliore dei modi. Avevo accanto un uomo che sembrava perfetto: presente, dolce e affettuoso. Poi qualcosa è cambiata: poco prima dell’estate io e Ivan abbiamo vissuto un periodo difficile. Abbiamo teste, vite e mentalità diverse e questo ci ha portato a scontri continui. […]”.

L’ex fidanzata di Gonzalez aveva poi aggiunto: “Ho preso la decisione di chiudere la nostra storia. Era un rapporto che ci stava cambiando: io non mi sentivo più felice e lui non si sembrava sereno. Penso che lui non sia stato abituato ad amare e il nostro rapporto stesse diventando eccessivamente grande perché lui potesse sopportarlo. È una persona troppo concentrata su se stessa per dedicarsi pienamente a qualcun altro. Ivan non sa affrontare i problemi: per lui la vita è facile, gira intorno al suo lavoro, al divertimento. Per me è altro, forse perché abbiamo due età ed esperienze di vita diverse. Non gliene faccio una colpa, ma penso che debba crescere”.

La replica di Ivan Gonzalez

L’ex tronista di Uomini e Donne è andato su tutte le furie e sui social ha sentenziato: “In una storia male raccontata, il lupo sarà sempre quello cattivo”.

La controreplica di Sonia Pattarino

Puntuale la replica della Pattarino che, tramite una storia su Instagram, ha dichiarato: “Volevo dirvi che, all’interno di questa intervista, mi sono state fatte delle domande alle quali ho risposto sinceramente. Quindi tutto quello che andrete a leggere è tutta la verità su quello che è accaduto e non ho nient’altro da aggiungere. Per quanto riguarda, invece, le persone che dicono che la storia è stata detta male, quello che posso dire è aspetto la storia detta bene. Io non ho dato del cattivo a nessuno, anche perché non credo ci sia nessuno di cattivo, semplicemente due persone sbagliate l’una per l’altra”.

Redazione-iGossip