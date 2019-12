Juan Luis Ciano di Uomini e Donne sbarca sui social

Juan Luis Ciano del trono over di Uomini e Donne è sbarcato sui social per la gioia e l’entusiasmo delle sue numerose fan. Il fascinoso cavaliere di origine venezuelana conteso dalle dame di U&D è intento a conoscere la famosa e chiacchierata dama torinese Gemma Galgani, ma sono davvero tante le donne interessate a lui. Anche la vamp Tina Cipollari ha speso bellissime parole nei suoi confronti.

Il cavaliere del trono over ha due matrimoni alle spalle e tre figli. Una vita non facile quella del neo cavaliere, caratterizzata da grandi sofferenze, perdendo da giovane i genitori, una sorella per un mieloma e la primogenita Elena per un incidente stradale.

Da poco tempo è sbarcato su Instagram e nonostante siano davvero pochi i post, al suo profilo risultano iscritti già 10mila follower!