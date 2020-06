Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne esalta Gemma Galgani: “È affascinante”

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha esaltato la chiacchierata, popolare e famosa dama torinese del trono over Gemma Galgani. L’ex tronista del trono classico ha difeso anche il corteggiatore di Gemma, Sirius, ovvero Nicola Vivarelli. “La cosa più importante ed emozionante è stato quando ho salutato tua mamma – ha raccontato Gemma con le lacrime agli occhi e la voce rotta per l’emozione – Mi ha detto ‘sei meravigliosa e vorrei essere lì in studio a difenderti’. È stata così protettiva, la protezione di una mamma è una cosa unica”.

Riccardi ha dichiarato ai suoi follower di Instagram: “Gemma è affascinante lo posso capire lui… E l’età è solo un numero, in questo caso è una tabellina […] Ma comunque vedremo come andrà a finire. Prima o poi finirà il distanziamento sociale”.

Se da una parte Riccardi ha giustificato questa conoscenza, dall’altra anche lui sembra nutrire dubbi sulle reali intenzioni di Nicola.

