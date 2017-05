Luca Onestini di Uomini e Donne: la sua scelta è Soleil Sorgè

Luca Onestini di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta durante la puntata del trono classico registrata ieri, 11 maggio 2017. Durante l’ultima registrazione della puntata del famoso e popolare programma tv di Canale 5, ideato e condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, Luca ha scelto la bellissima e sexy corteggiatrice Soleil Sorgè, preferendola alle altre due pretendenti: Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo. Ecco le ultime news e anticipazioni sulla scelta del tronista del trono classico Luca Onestini diffuse dal sito internet della fortunata trasmissione della moglie del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo.

Si inizia con le ultime esterne. “Luca si toglie giacca e cravatta – si legge sul sito di Uomini e Donne -, entrano la mamma e il fratello e si parte con i best moment, i primi sono quelli con Cecilia, arrivata in corsa ma che ha saputo guadagnare molte posizioni, segue la loro ultima esterna: spiaggia, mare, scritta romantica sulla sabbia, la convinzione di lei che la scelta sarà Soleil e che lui allontana con tante tenerezze mentre scende la sera. I best moments con Soleil a cui segue il video della loro ultima esterna: è sera e a Piazza di Spagna lui la aspetta nervosamente…invece diverse persone sconosciute gli portano tanti bigliettini con pensieri di lei e alla fine eccola apparire in cima alla scalinata che lui percorre volando per abbracciarla, c’è anche una lettera per lui che sottolinea sia la sua ultima esterna, la ragazza non riesce a credere che potrebbero non vedersi più… I momenti più belli con Giulia chiudono il riassunto del loro percorso fino alla nuova esterna: lei ha preparato, in una galleria verde all’aperto, un percorso fotografico ed è proprio la sua voce a ripercorrere la loro storia, in studio Luca non trattiene l’emozione e lo stesso succede quando lei lo raggiunge, un lungo abbraccio chiude l’esterna”.

Il momento clou della scelta di Luca. “Escono le fanciulle e ci si prepara al momento più importante, Maria fa alla signora Carla i complimenti per suo figlio che definisce fantastico e Luca spiega che era giusto chiudere il percorso con le tre candidate perché ha imparato qualcosa da ognuna di loro… La prima a entrare è Cecilia, Luca ha solo belle parole per lei, ma non è lei la fortunata, lei non rimpiange nulla, gli augura buona fortuna perché ne avrà bisogno, lei dice che ha preso il secondo palo. Luca chiama Giulia, quando entra il suo volto tradisce la preoccupazione, Luca riassume la loro storia, compresi i passi avanti fatti nelle ultime esterne, ma è troppo tardi! Giulia dice di essere andata in esterna con la consapevolezza di non essere la scelta, ma ha coltivato un briciolo di speranza, però gli ribadisce, fra le lacrime, la sua stima poi saluta Maria e gli altri ospiti e lascia lo studio. ‘Peccato’ dice Maria, ma è giusto che Luca faccia la scelta giusta per se stesso. Entra Soleil, lui la prende da lontano quando la vide arrivare ‘eri più impostata di me, da dove arriva?’ – si chiese, ricorda anche le difficoltà a causa di Marco, poi il primo bacio, il secondo, le liti, il dubbio su di lei, la fatica che fa a passare sopra a tante cose… lei si imbroncia subito… però fa fatica a stare lontano da lei, anche se tutti gli dicono che è uno sbaglio e poi: ‘La mia scelta folle sei tu Soleil!”. Lei lo fa sospirare prima di buttarsi fra le sue braccia!”. Cascata di petali rosa per la neo coppia di Uomini e Donne! Evviva l’amore!

Auguri a Luca e Soleil!