Marco Cartasegna di Uomini e Donne contro il suffragio universale

Marco Cartasegna di Uomini e Donne si è scagliato contro il suffragio universale durante una Instagram Stories, scatenando un vespaio di polemiche e critiche in Rete. Dopo la fine della sua relazione d’amore con Federica Benincà, Marco Cartasegna ha ironizzato su un fatto accadutogli in lavanderia. L’impiegata gli ha chiesto dove sarebbe andato in vacanza e lui ha risposto: “A Ibiza”. Lei gli avrebbe domandato dove si trovasse l’isola. Marco ha raccontato tutto in un video, tratto dal suo profilo Instagram e corredato dalla didascalia: “Aboliamo il suffragio universale”.

L’ex tronista del trono classico Marco Cartasegna ha replicato alle accuse e alle critiche, dicendo che la didascalia non è stata scritta né per offendere la giovane donna né per offendere il genere femminile, ma era solo un’accusa verso l’ignoranza dilagante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha nuovamente ironizzato: “Ma la scuola dell’obbligo in Italia non è gratuita?”.