Maurizio Guerci silura Giorgio Manetti e ammette di frequentare Barbara De Santi

Maurizio Guerci ha silurato l’ex cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti dalle pagine di Mio. Ha replicato alla critica ricevuta da Giorgio Manetti: “Gli consiglierei di pensare ai fatti suoi. Non so perché dica così, forse gli dà fastidio aver perso l’esclusiva. Mi infastidisce essere paragonato a Giorgio, come credo che a lui infastidisca essere paragonato a me”. Scintille e stoccate al vetriolo senza esclusioni di colpi tra i due ex cavalieri del trono over.

Maurizio Guerci ha precisato che probabilmente Giorgio non riesca ad accettare che Gemma Galgani abbia messo un punto con lui e che abbia voluto iniziare un’altra frequentazione.

Il gossip intorno all’ex cavaliere non è finito qui perché dopo aver lasciato il programma, ha conosciuto e approfondito una conoscenza con un’ex storica dama del trono over, Barbara De Santi.

Una frequentazione iniziata da poco ma che sembra abbia tutti i presupposti per diventare una storia importante: “Ancora presto per dirlo, però credo che potrebbe esserlo”.

Maurizio ha inoltre specificato che non tornerebbe a Uomini e Donne per annunciare un fidanzamento con Barbara De Santi.

Come dire: se sono rose, fioriranno! Stay tuned per saperne di più!