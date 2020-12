Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne annuncia: “Ho contratto il Covid-19”

Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Uno dei cavalieri più discussi della nuova stagione della chiacchierata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha rivelato ai fan la sua situazione, spiegando il motivo della sua assenza dello studio del dating show di Maria De Filippi.

Nicola Mazzitelli è stato accusato di essere troppo diffidente nei confronti delle dame che stava conoscendo. Grazie all’esortazione del tronista Gianluca De Matteis, Nicola ha trovato il coraggio di raccontare la sua difficile storia personale che ha commosso il pubblico del dating show di Canale5.

Dopo le polemiche, Mazzitelli ha continuato il suo percorso senza ulteriori intoppi fino a quando i fan del programma hanno notato la sua prolungata assenza. Rispondendo alle domande degli utenti di Instagram, Nicola ha rivelato di aver contratto il Sars-Cov-2 e di essere in isolamento, nella speranza che i sintomi spariscano al più presto: “Anche io ho il Covid, ce l’ho da 11 giorni, domani avevo il tampone ma non lo farò”.

Il cavaliere ha aggiunto: “Non lo farò perché ancora non sto bene e quindi lo farò forse la settimana prossima. Questo è il motivo per cui avete visto la mia assenza sia dai social che dalla televisione. La situazione è critica, poi nei prossimi giorni vedremo se sto meglio e aspetteremo i risultati e dopo deciderò cosa fare. Per il momento è così, devo pensare a stare bene, quindi mi sono allontanato da ogni cosa, anche da Instagram”.

Noi auguriamo una pronta guarigione a Nicola e a tutti coloro che hanno contratto il nuovo Coronavirus.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!