Nicola Vivarelli commenta il suo ritorno a UeD: “Rivedere Gemma Galgani è stato bello”

Nicola Vivarelli ha commentato il suo gradito ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Il bellissimo e sensuale marinaio Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius, ha rivelato: “Far parte del programma mi è sempre piaciuto”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Per poi rivelare: “Le emozioni che ho provato il primo giorno in studio le ho rivissute anche questa volta. Sono molto felice di riprendere questa esperienza, che tanto mi ha lasciato durante il primo percorso e che sicuramente altrettanto mi lascerà anche in quello di adesso”.

Per quanto riguarda la sua ex fiamma mediatica, Gemma Galgani, Sirius ha spiegato: “Tra lei e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla è stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi è di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni”.

E, a proposito dei nuovi corteggiatori di Gemma Galgani, Nicola ha rivelato: “Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che lei cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che, a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”.

Ora spera di trovare la sua nuova dolce metà: “Nel parterre femminile ho notato che ci sono nuove dame; sinceramente, nonostante siano di bella presenza, non hanno attratto la mia attenzione. Questo percorso a Uomini e Donne lo affronterò, come sempre, con la massima sincerità, in primis nei confronti di me stesso, poi delle eventuali corteggiatrici e del pubblico in generale. Ho il cuore libero e sono pronto a trovare la mia Giulietta”.

Ne vedremo delle belle!