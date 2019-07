Noel Formica e Alessandro Sandomenico di Uomini e Donne si sono lasciati. La notizia della rottura è stata annunciata dalla dama del trono over al magazine del dating show di Canale 5. Perché si sono detti addio? Che cosa è successo?

“La storia d’amore con Alessandro si è conclusa da un po’ – ha confessato Noel -. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino. Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro”.

L’interior design e mamma di due ragazzi ha poi elogiato i suoi figli: “Molte volte sono stati loro ad insegnare a me, ma in linea generale a Federica e Lucas ciò che ho spesso ripetuto è di rispettare se stessi e gli altri, di inseguire i loro sogni e di non prendere ogni mio consiglio come oro colato, ma di ragionarci sempre sopra e di seguirlo solo se nel profondo, in quanto i miei consigli sono stati frutto della mia esperienza e del mio essere, e loro sono individui a sé, e nessuno conosce se stesso meglio di sé…[…] Ora sono totalmente ‘calata’ nella parte di nonna. Michelle al momento dice solo ‘mamma’ o ‘papà’… scherzo… la verità è che per me – ha aggiunto – Mimi è come se fosse una figlia e la tratto come tale, i lati positivi sono tanti: me la porto in giro sulle spalle, gioco con lei sul pavimento, ma allo stesso tempo sono attenta a non farle vincere tutti i capricci”.

Alessandro replicherà a Noel? Staremo a vedere!

Redazione-iGossip