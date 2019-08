Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di Uomini e Donne si sono lasciati. La rottura tra i due ex protagonisti del trono classico della chiacchierata e fortunata trasmissione pomeridiana di Canale 5 giunge dopo un periodo di crisi profonda.

Oscar ed Eleonora di Uomini e Donne non sono riusciti a superare le incomprensioni di coppia e hanno preferito prendere strade separate.

Branzani ha voluto comunque mandare un messaggio in codice alla sua ex fidanzata: “Mi cercherai in mille cuori, ma non riuscirai a trovarne uno che assomigli al mio”.

Eleonora Rocchini tornerà sui suoi passi dopo questo post social dell’ex tronsita del trono classico? Oppure è davvero finita per sempre?

Redazione-iGossip