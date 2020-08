Pamela Barretta di Uomini e Donne smaschera Enzo Capo: “Mi ha messo le corna”

Pamela Barretta di Uomini e Donne ha smascherato una volta per tutte l’ex cavaliere Enzo Capo, rivelando che le ha messo le corna. La notizia è stata data dalla stessa ex dama del trono over che è intervenuta tramite Instagram Stories per raccontare cosa è realmente successo con il suo ormai ex compagno: “Le corna le ha fatte anche a me e c’è chi dice che io sia gelosa”.

Enzo, dopo aver chiuso la relazione con Pamela, si era fidanzato con una donna ma ieri è stato paparazzato insieme a una 23enne. Ma, stando alle parole della dama, l’uomo non avrebbe tradito solo l’attuale fidanzata Lucrezia ma anche la stessa Pamela.

L’ex dama del trono over è stata ancora più diretta: “Mi hanno descritto in malo modo proprio per salvarsi la faccia, ma io non mi sbagliavo. […] La verità esce sempre a galla”.

