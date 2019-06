Pamela Prati sul trono over di Uomini e Donne? Raffaella Mennoia interviene su Instagram Story

Pamela Prati salirà sul trono over di Uomini e Donne a settembre? La grande protagonista dello scandalo Mark Caltagirone tornerà presto in tv nel salotto di Maria De Filippi? L’indiscrezione è stata diffusa dal settimanale di cronaca rosa Vero con tanto di copertina.

“Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa – ha scritto il settimanale Vero – Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne”.

Una delle autrici del chiacchieratissimo programma pomeridiano di Canale 5, Raffaella Mennoia, è intervenuta sulla questione mediante una Instagram Story. Lei ha bollato questo rumor come fake news, paragonando questa indiscrezione agli asini che volano.

Dopo aver dato buca alla penultima e ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Pamela Prati è tornata a sorridere sui social con la sua grande amicona vip, l’ex star del Bagaglino Valeria Marini.