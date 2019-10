Raffaella Mennoia di Uomini e Donne abbandona i social

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne ha scelto di abbandonare i social, dopo le feroci e incessanti polemiche di quest’estate contro Teresa Cilia e Mario Serpa. Alcuni giorni fa su Instagram Story ha spiegato la sua decisione senza troppi giri di parole.

L’autrice di Uomini e Donne ha scritto: “Ragazzi, io ve lo dirò onestamente, io non starò più molto sui social. Ho tanto da fare, ovviamente, anche se il mio lavoro, rispetto a prima, non è aumentato… Però, tutta questa situazione di quest’estate mi ha proprio fatto vedere come in realtà… Cioè, mi dispiace per tutti quelli che mi sono vicini, che mi vogliono bene e che mi sono stati proprio solidali, ecco. Però certa gente è proprio orrenda, terribile… Perché devo leggere dei brutti commenti, perché devo leggere certe stupiderie, le cattiverie che proprio non mi riguardano…”.

Raffaella Mennoia ha poi concluso: “Quindi, per questo motivo, sto sempre meno sui social ma mi state scrivendo di questo e, quindi, ve ne siete accorti. Questo è. Magari mi passa, magari no. Per il momento, ci sono rimasta troppo male per la cattiveria e la cattiveria è sempre una cosa che mi disturba parecchio”.

Redazione-iGossip