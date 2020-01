Rosa Perrotta rivela: “Calo di desiderio allucinante, Pietro Tartaglione ne soffre”

Rosa Perrotta ha confessato un calo del desiderio allucinante, rivelando che il suo principe azzurro Pietro Tartaglione ne soffre troppo. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione – Foto: Facebook

La mamma vip di Dodò ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi asserito: “Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante”.

Rosa ha poi concluso: “Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”.

I fan di Rosa e Pietro devono attendere ancora un po’. A quanto pare è ancora presto per il matrimonio della coppia di Uomini e Donne.