Sammy Hassan rivela: “Con Giovanna Abate abbiamo affrontato determinati discorsi”

Sammy Hassan ha rivelato all’autrice Raffaella Mennoia che con l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, hanno affrontato determinati discorsi che era giusto fare. La loro relazione d’amore procede a gonfie vele.

Sammy Hassan e Giovanna Abate – Foto: Instagram

Sammy Hassan ha raccontato: “Stiamo bene, molto bene. Ci stiamo concentrando sulle cose importanti e abbiamo affrontato determinati discorsi che era giusto fare. Se mi avessero detto di iniziare una relazione a distanza avrei detto assolutamente no. Poi dopo le cose cambiano e uno si butta, anche con un pizzico di spensieratezza e leggerezza per vedere le cose come vanno. Appena possibile scendo. Non ci stiamo organizzando nulla. La prendiamo un po’ così – ha proseguito -, come viene viene. Quello che ci viene in mente facciamo. Tra qualche giorno è il mio compleanno, qualcosina organizziamo. Io non sono abituato a organizzare le cose. A breve farò una reunion con i miei amici storici così la mettiamo subito alla prova”.

L’ex tronista Giovanna Abate ha rivelato: “È una bella scommessa. Tutto sta nel capire che vuole dire avere una relazione a distanza. Stiamo cercando di vederci almeno una volta a settimana. Per adesso sta scendendo solo lui. […] Dormiamo abbracciati, poi la notte no…ma anche quando ci spostiamo ci tocchiamo. Io devo toccarlo, lo devo sentire vicino”.

La neo coppia di Uomini e Donne ha detto “no” a Temptation Island Vip.