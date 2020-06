Sirius di Uomini e Donne, parla la madre: “Mio figlio subito presissimo da Gemma Galgani”

Sirius di Uomini e Donne è stato subito presissimo dalla dama torinese del trono over, Gemma Galgani. L’ha rivelato la madre del giovane cavaliere durante una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. La madre di Nicola Vivarelli ha spiegato che tutte le critiche che sta ricevendo suo figlio, non la sfiorano.

Sirius – Foto: Facebook

La mamma di Sirius ha spiegato: “Nicola era subito presissimo. Ricordiamoci che per la lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta – ha dichiarato la donna al magazine diretto da Alfonso Signorini – Gemma lo ha conquistato con il suo modo di parlare. Passa del tempo e mi dice che va a Roma per un colloquilio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht, dato che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì.Ha fatto la sorpresa sia a a me che a nonna. Lo abbiamo scoperto così.In un primo momento ci siamo chieste perché non avesse condiviso con noi questa gioia, poi abbiamo capito che voleva farci una sorpresa. Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice!”.

“Lontano dalla telecamere – ha proseguito Luisella – Nicola è un giovane appagato che sa quel che fa… è un ragazzo che ho cresciuto nel segno del rispetto. Per noi è fondamentale. Il rispetto e l’amore sono i valori della mia famiglia. Lei crede che possa essere scioccata dalla scelta di Gemma e dalla loro differenza di età? No, non è cosi. Loro si stanno conoscendo. Lui in passato ha avuto altre storie, ma finivano sempre perché sentiva che, ad un certo punto, non aveva più nulla da dire o da dare. Con Gemma l’attrazione è partita dal dialogo che hanno iniziato ad avere, molto simile, e dal modo di vedere la vita e l’amore. Detto ciò, del pensiero degli altri a me non importa: io leggo tutto ma nulla mi tocca”.

Sirius ha invece dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Ci sentiamo tutti i giorni: messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrale dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei, infatti abbiamo tutta l’intenzione e la voglia di vederci la prossima settimana. Molto probabilmente salirò io stesso nella sua amata Torino, un’occasione per trascorrere belle giornate all’aperto. Ma casa mia ha la porta aperta per Gemma, sicuramente mia mamma ne sarò molto felice”.