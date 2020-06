Sirius e Gemma Galgani in vacanza a Forte dei Marmi? Arriva la smentita

Sirius e Gemma Galgani in vacanza a Forte dei Marmi? Lo scoop era stato diffuso dal manager di Nicola Vivarelli. Puntuale è arrivata la smentita del giovane cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Sirius è stato categorico: “A rettifica di quello che ha dichiarato il mio agente preciso che le notizie apparse su FanPage sono inesatte. Ho infatti tanti programmi e progetti con Gemma molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Preferisco che siano davvero delle belle sorprese per lei”.

Per poi concludere: “Forse Fabio ha mal interpretato le mie parole, ma la verità è questa. Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia – ha continuato Nicola – se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!”.

Secondo diversi rumor Gemma Galgani e Sirius sarebbero in lizza per Temptation Island Vip. Secondo altre indiscrezioni l’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari dovrebbe partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Stay tuned per saperne di più!