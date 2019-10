Sonia Pattarino di Uomini e Donne commenta la fine della sua relazione con Ivan Gonzalez

Sonia Pattarino di Uomini e Donne ha commentato la fine della sua relazione con l’ex tronista spagnolo del trono classico Ivan Gonzalez sui social. Molte follower hanno chiesto spiegazioni e delucidazioni all’ex corteggiatrice, in alcuni casi anche in maniera piuttosto pressante.

Alcune fan hanno avanzato il sospetto che Ivan non fosse realmente innamorato di Sonia e fosse stata la classica scelta mediatica, o meglio farsa mediatica. Sonia ha prontamente replicato: “Ma cosa stai dicendo?!? Mia nonna sai cosa ti direbbe? Ma vatt a cuccà, vai a dormire!”.

Perché è finita? Gonzalez l’ha tradita? “Non ci siamo più cercati – ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social -, con il tempo si impara a dare alle persone lo stesso valore che loro attribuiscono a te”.

Come sta ora Sonia? L’ex fidanzata di Gonzalez ha chiarito: “Nella vita si supera tutto, o almeno ci si prova. Dopo di tutto, come si suol dire, d’amore non si muore! Il tempo, come sempre, resta la migliore cura che si possa avere”.

