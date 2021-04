Sophie Codegoni ha annunciato in lacrime la fine della sua relazione d’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Ranieri. A un mese dalla scelta di Sophie Codegoni, la coppia è già scoppiata. Come mai si sono già lasciati? Che cosa è successo?

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri – Foto: Instagram

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Il rumor sulla loro rottura era iniziato a circolare da alcune settimane sul web. Diversi follower avevano notato che Sophie e Matteo Ranieri apparivano sempre meno insieme, fino a smettere quasi totalmente di parlare l’uno dell’altro. L’ex tronista aveva chiesto agli utenti di non pressarla con domande e curiosità, dal momento che la situazione era piuttosto delicata e lei avrebbe voluto prendersi del tempo.

Qualche giorno fa ha raccontato tutta la verità tra le lacrime: “Non è andata. So che volete che vi racconti un episodio, ma non possono veramente. Sono molte cose… Non ci siamo trovati, non ci siamo proprio trovati. Non gli è piaciuto il mio mondo. Mi è stato detto da lui che sono pesante, mi è stato detto che metto un po’ sotto giudizio, e io lo ammetto. Sono una persona che tende sempre a non farsi vedere quando sta male, mi auguro che possiate apprezzarmi per quella che sono. Io ci ho creduto tanto, ho cercato di fare di tutto per farla andata bene. Io gli vorrò sempre bene, ma non si tengono le persone con le catene”.

I fan sperano in un ritorno di fiamma, che almeno per ora sembra davvero lontano… Staremo a vedere!