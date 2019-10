Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne sono diventati genitori della piccola Bianca. Sia la mamma sia la baby vip stanno bene. Tre giorni fa l’ex cavaliere del trono over ha annunciato la bellissima notizia con una foto della manina della figlia.

L’ex calciatore del reality show Campioni ha scritto: “Ore 8:38… è nata la nostra principessa Bianca. Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”.

Poco dopo è arrivato anche l’annuncio dell’ex dama Ursula Bennardo che ha scritto “è nata la nostra stellina Bianca. Il braccialetto più importante della vita e gli anelli che rappresentano una promessa d’amore eterno che spero manterremo amore. Che emozione, vederla, stringerla a me e dire: ‘Finalmente sei qui amore mio’. Grazie a tutti di cuore mi avete emozionata in tanti, noi stiamo bene e presto saremo qui per voi! Un abbraccio da noi tre”.

Ursula e Sossio si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi, e hanno poi partecipato alla prima edizione di “Temptation Island Vip”, da cui sono usciti separatamente salvo poi tornare insieme qualche tempo dopo. Entrambi sono già genitori: lei ha tre figli maschi e lui ne ha due, nati dalle loro precedenti relazioni.

Congratulazioni e felicitazioni a Sossio e Ursula e un caloroso benvenuto alla piccola Bianca anche da parte della nostra redazione. Auguri!

Redazione-iGossip