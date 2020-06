Sossio Aruta parla delle nozze con Ursula Bennardo: “Ecco chi ci sarà e chi non inviterò”

Sossio Aruta ha parlato delle nozze con Ursula Bennardo durante una recente intervista. L’ex concorrente dei reality show Campioni e Temptation Island Vip ha fatto i nomi di chi non ci sarà al suo matrimonio. Sossio Aruta inviterà Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Alfonso Signorini, ma non inviterà diversi ex concorrenti del GF Vip 4.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta – Foto: Facebook

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha rivelato che non inviterà Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese e Licia Nunez.

Sossio e Ursula Bennardo inviteranno la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Antonella Elia e anche la coppia del trono over di Uomini e Donne composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

L’ex gieffino vip ed ex cavaliere del trono over ha infine parlato del suo amore per la sua dolce metà: “Ursula è una donna d’altri tempi, una grande mamma. Sono stato molto fortunato a incontrarla. Oggi le donne pensano a divertirsi mentre lei è molto pacata e con la testa sulle spalle”.

