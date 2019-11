Stefano Torrese e Pamela Barretta di Uomini e Donne: botta e risposta su Instagram

Stefano Torrese e Pamela Barretta di Uomini e Donne si sono scambiati una serie di accuse su Instagram in merito alla conclusione del percorso tv dell’ex cavaliere. La dama pugliese ha rivelato che Stefano è stato cacciato dalla produzione e redazione del famoso e chiacchierato programma televisivo di Canale 5.

“Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne – ha dichiarato Pamela – la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato. Sei un poveretto ancora in cerca di visibilità, sarai sul divano di casa tua a piangere e a guardare le puntate come spettatore, non ti darai pace. Non te ne capaci che abbiano fatto rientrare me e abbiano tenuto fuori te, ma fattene una ragione, perché a 41 anni stai messo proprio male. Ancora non ti sei stancato di fare storie contro di me? Datti pace, fatti aiutare magari da un medico bravo e fattene una ragione! Ah e da oggi in poi le mie risposte le avrai tramite il mio legale”.

L’ex cavaliere ha replicato alla sua ex compagna, sottolineando che nessuno l’ha cacciato: “Io non sono stato cacciato dalla redazione – ha replicato Stefano tramite una Ig Stories – io con la redazione ho sempre avuto un ottimo rapporto anche dopo l’ultima puntata che ho registrato. Loro ascoltano, non mi hanno mai detto ‘Stefano ti cacciamo’, loro ascoltano e ci danno la possibilità di raccontare in studio il nostro quotidiano con le nostre frequentazioni, non stanno a giudicare, è un programma per conoscere le persone – ha spiegato – non per raccontare dei trascorsi precedenti. Loro ti danno la possibilità e ti dicono di entrare in studio e raccontare la tua frequentazione all’interno del programma. Non cacciano le persone a meno che non ci siano stati dei problemi particolari”.

E voi che cosa ne pensate di questa diatriba tra i due ex fidanzati di Uomini e Donne?

Redazione-iGossip