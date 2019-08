Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo demoliscono Raffaella Mennoia: “Non sei nessuno e mai lo sarai”

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno demolito la potente e influente autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, su Instagram. Un’estate così rovente e polemica nel mondo di U&D non si era mai vista finora. Proprio quando sono tutti in vacanza da un pezzo, i principali protagonisti della chiacchierata e discussa trasmissione pomeridiana di Canale 5, idrata e condotta dalla star tv Maria De Filippi, sono al centro di aspre polemiche e possibili minacce di querele e diffide.

Tutti contro Raffaella Mennoia: da Mario Serpa a Deianira Marzano

La bomba è scoppiata alcuni giorni fa quando l’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, ha attaccato Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e Jack Vanore per diversi motivi su Instagram Story. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Serpa, non ha perso occasione per affrontare di petto la situazione. Mario Serpa di Uomini e Donne ha puntato il dito contro l’autrice di Uomini e Donne: “Guarda, sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa). Informati meglio… e che se ti guardi intorno motivi per dire ‘boooh’ ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack) #pensavo #scagnozzi. P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle i su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu*o. Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato io”. Anche Deianira Marzano ha criticato Raffaella Mennoia su Instagram Story.

Teresa e Salvatore contro Raffaella Mennoia

Nel terremoto gossipparo di Uomini e Donne si sono inseriti anche Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. “Allora – ha dichiarato Teresa –, onestamente non sarei voluta arrivare a questo perché sono abbastanza matura a differenza di un’altra persona che preferisco le cose chiarirle di persona o telefonicamente. Ma siccome spesso sono stata snobbata… e quindi alla fine non vi va… A tutto c’è un limite. E allora visto che tu fai tutto così io rispondo a tono”.

Intanto sul profilo Facebook ufficiale di Uomini e Donne è comparso un durissimo messaggio firmato da Raffaella Mennoia che ha annunciato che partiranno denunce e diffide.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente replicato: “Prima cosa, le minacce anche no. Uno, perché non ho paura. Assolutamente. Due, anche perché quand’anche mettessi in mezzo un avvocato non c’è nulla, quindi… perché cr***na non ci sono. E comunque prima eventualmente di parlare mi tutelo… stai sicura! Quindi non vedi il motivo perché devi andare dall’avvocato… a raccontargli che cosa? Se pensi di farmi paura ti sbagli… Se pensi di fare spettacolo… Oppure forse forse ti stai rendendo conto che la gente magari sta cambiando idea su di te e quindi vuoi cercare di cambiare il discorso… perché può essere anche quello! Però la risposta te la stai dando tu – ha poi proseguito Teresa facendo riferimento alla minaccia di diffida –, cioè tu stessa con questo post hai fatto capire esattamente chi sei. Vivi di minacce, fai solo minacce e hai prese di potere che non ti appartengono perché per me non sei nessuno, non lo sarai mai. Per me. per gli altri non lo so, per chi ti lecca il culo non lo so nemmeno ma per me personalmente non sei nessuno e non lo sarai mai. Comunque se tu vuoi andare dall’avvocato per me ci possiamo andare anche insieme, vengo fino a Roma e ci andiamo. E poi vediamo nella bilancia… Mettiamo tutto nella bilancia e vediamo chi ne esce fuori e come ne usciamo fuori. Detto ciò ti auguro una bellissima vacanza Spero che mi penserai sempre e comunque, se vorrai rispondermi magari fammi una telefonata che la apprezzo… Ah dimenticavo, un consiglio su cosa mettere in valigia ce l’ho: metti un po’ di umiltà, un po’ di sincerità, un po’ di saggezza e un po’ di maturità che è quella che ti manca, indossa proprio un abito nuovo perché quello che hai non ti sta molto bene”.

Il marito di Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo, ha aggiunto: “Mia moglie si diverte a pubblicare ma questa persona è quattro anni che è bloccata quindi non so come farà a vedere adesso i video”.

Sul caso si è espressa anche l’opinionista tv Deianira Marzano: “La cosa più comica di questa storia è che io mi immagino… perché qui parliamo di un profilo di una trasmissione televisiva… tutto questo mi immagino sempre Maria all’oscuro… Mi viene molto da ridere la scena della Mennoia in vacanza che entra con l’account di Uomini e Donne e si scrive questo stato. Ma tutto a posto? Ma figuriamoci se Maria De Filippi andrebbe mai a scrivere un post così sgrammaticato e così becero con mancanza di logica, che quella è una donna così intelligente e acculturata”.

Lo scontro durissimo nel mondo di U&D non finisce di certo qui…

