Tina Cipollari di Uomini e Donne su Maria De Filippi: “Non voglio metterla in imbarazzo”

Tina Cipollari di Uomini e Donne ha confessato al settimanale Nuovo che non vuole mettere in imbarazzo la celebre, potente e influente conduttrice tv di Mediaset, Maria De Filippi. Per quale motivo? La storica e irriverente opinionista fissa del dating show pomeridiano di Canale 5 ha confessato che, qualora dovesse convolare a nozze con Vincenzo Ferrara, non chiederebbe mai a Maria di essere la sua testimone: “No, non la metterei mai in un simile imbarazzo…”.

Tina Cipollari Uomini e Donne – foto it.glbnews.com

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

In merito al suo possibile e secondo matrimonio dopo quello con l’hairstyle romano, Kikò Nalli, durato tredici anni, Tina Cipollari ha le idee chiare: “Il matrimonio? Non è una cosa imminente. Quando ci saremo lasciati alle spalle questa terribile pandemia, ci penseremo…”.

La mamma vip ed ex concorrente di Pechino Express ha inoltre aggiunto che ormai Maria De Filippi e tutto lo staff di Uomini e Donne rappresentano per lei una seconda famiglia. Con la moglie del famoso e potente conduttore e autore tv Maurizio Costanzo c’è stima reciproca legata da più di 20 anni di collaborazione.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned!