Tina Cipollari e Gemma Galgani di Uomini e Donne: spuntano le foto imbarazzanti del passato della vamp e della dama torinese del trono over. Proprio nel periodo in cui è esplosa la mania di FaceApp Challenge, che sta contagiando anche tantissimi personaggi famosi e che consiste nell’invecchiare le foto grazie al filtro età, stanno facendo il giro del web alcune immagini del recente passato delle due acerrime nemiche di U&D.

Nello scatto amarcord la dama torinese Gemma Galgani appare visibilmente dimagrita e all nature. Senza trucco e senza gli interventi di chirurgia estetica, a cui si è sottoposta in seguito l’ex compagna di Giorgio Manetti, l’acerrima nemica della vamp Tina Cipollari appare quasi irriconoscibile.

Anche l’ex moglie dell’hair stylist Kikò Nalli è davvero irriconoscibile in questi scatti pubblicati la scorsa estate dal settimanale di cronaca rosa Nuovo. L’ex concorrente di Pechino Express appare visibilmente ingrassata. La storica opinionista di Uomini e Donne ha più volte dichiarato di soffrire di ipotiroidismo, una comune patologia della tiroide che ha, tra le sue conseguenze, anche l’aumento di peso. Questa sindrome è dovuta ad una insufficiente azione degli ormoni tiroidei a livello dei vari tessuti e ciò avviene quando la tiroide non produce una quantità sufficiente di ormoni. Ciò determina uno squilibrio in tutto l’organismo e qualora si protragga nel tempo può portare a seri problemi di salute.

Redazione-iGossip