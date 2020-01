Tina Cipollari stronca Gemma Galgani: “Non sei selettiva con gli uomini, li vuoi acchiappare tutti”

Tina Cipollari ha stroncato la sua acerrima nemica Gemma Galgani perché non è selettiva con gli uomini, ma li vuole acchiappare tutti. L’opinionista storica della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, ha nuovamente affossato la dama torinese del trono over che non riesce a trovare il suo principe azzurro nel salotto tv di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza fallimentare con Jean Pierre e, successivamente, con Juan Luis è la volta di Marcello. Il cavaliere toscano, però, sta frequentando altre due dame: Anna e Antonella. Ma per Gemma questo non sembra essere un problema.

La vamp di Uomini e Donne ha duramente criticato l’ex fidanzata di Giorgio Manetti: “Non riesci a essere selettiva, chiunque arriva lo devi acchiappare. Sei come un asso piglia tutto”. Poi Tina l’ha imitata, simulando una voce sensuale e quando Maria l’ha ripresa lei si è giustificata così “è la voce del sesso”.