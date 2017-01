Uomini e donne, anticipazioni trono classico 30 gennaio 2017: nuovi colpi di scena in arrivo

La registrazione del 27 gennaio 2017 traccia i contorni di un’edizione del trono classico davvero inconsueta. Chiunque abbraccerebbe l’opportunità di sedere sul trono rosso di Uomini e donne per trovare l’amore e un po’ di popolarità. E invece il tronista veronese Manuel Vallicella sembra davvero insofferente.

Nell’ultima registrazione, Maria De Filippi ha deciso di non mandare in onda le esterne del tronista tatuato. La ragione? Pare che Manuel stia pensando di lasciare il programma: “Mi tremano le gambe anche solo quando prendo il treno per venire a Roma, nella mia vita faccio cose brutte e voi invece mi avete chiamato già due volte per farmi questa opportunità”.

Maria parla a cuore aperto con il ragazzo introverso che a clamore popolare ha conquistato il trono, sospettando che questa sua decisione sia data dai messaggi e dai commenti che piovono dai social: ‘delusione unica. Sembrava un ragazzo semplice, umile e sensibile ma in questo trono si sta rivelando come uno qualunque. Aspetto fisico aspetto fisico aspetto fisico. Sempre sto aspetto fisico proprio detto da lui che ha sempre detto non giudicatemi a primo impatto!’.

Qual è la vera ragione? La competizione con il ‘diverso’ Luca Onestini? La situazione familiare del ragazzo? La mancanza di una storia seria da dieci anni? Maria gli ha chiesto di ripensarci con calma e di valutare bene tutto senzapressioni da parte di nessuno.30

Una cosa è certa. La popolarità non è un qualcosa che tutti possono gestire. Se Manuel Vallicella non sopporta le critiche e gli occhi puntati addosso, Sonia Lorenzini è sotto i riflettori per il suo ‘presunto accordo’ con il corteggiatore Federico. Cos’altro potrà accadere?