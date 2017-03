Il trono classico di Uomini e donne sta facendo davvero scintille. In questi anni i telespettatori si sono abituati a colpi di scena, ritorni e abbandoni, ma quello che sta succedendo in questa edizione è andato oltre l’immaginazione.

L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne racconta un di un salotto scoppiettante, soprattutto per la rivalità tra i tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna. Il motivo della discordia sono le loro corteggiatrici e in particolare Soleil Sorge, la ragazza contesa da entrambi. Ma un altro dubbio si sta insinuando tra le altre corteggiatrici: che Luca le stia usando solo per conquistare la bella Soleil?

Intanto la questione trono rosa si è chiusa. In molti hanno creduto che non ci fosse spazio e tempo per iniziare un nuovo percorso. E invece a sorpresa a tenere compagnia saranno ben due nuove troniste. Desirée Popper, la 29 enne brasiliana che ha partecipato come concorrente a diverse trasmissioni quali Grande Fratello 2015, Ciao Darwin e all’Isola dei Famosi 2017 come aspirante naufraga, e Rosa Perrotta, la 28 enne salernitana che, dopo una laurea in management, ha intrapreso una promettente carriera nel campo della moda.

Ovviamente le polemiche non sono mancate. Molti telespettatori non hanno gradito l’ingresso di un volto famoso e contano su un dietrofront della redazione. Si chiede a gran voce che Desirée venga sostituita con una ragazza non famosa che vorrebbe trovare davvero l’anima gemella.

La registrazione si è conclusa con l’abbandono della corteggiatrice Greta. La ragazza è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo in un ristorante, in atteggiamento molto intimo. Greta ha confessato di essersi innamorata e Gianni Sperti le ha fatto notare come il programma sia destinato solo a persone single.