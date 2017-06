Uomini e Donne si tinge di giallo! Juan Fran Sierra ha praticamente inchiodato l’ex tronista del trono gay Claudio Sona, rivelando di essere pronto a pubblicare tutte le prove della sua storia d’amore gay all’insaputa di tutti (per la verità Stefano Gabbana e Alberto Dandolo di Oggi, come qualche altro corteggiatore avevano già svelato tutto tanti mesi fa) con il titolare di un bar gayfriendly a Verona. La redazione di Uomini e Donne trema, anche perché vi erano già parecchi indizi sul Sonagate che sono stati incredibilmente messi da parte in tutti questi mesi… In passato per molto meno, altri ex tronisti furbi e opportunisti erano stati messi in croce!

L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, non ha voluto infierire contro l’ex tronista anche se si è detto sorpreso e amareggiato per ciò che circola sul web in questi ultimi giorni. L’ex fidanzato di Claudio Sona di Uomini e Donne ha poi sottolineato che il suo percorso a Uomini e Donne è stato vero e sincero.

Ora però Alberto Dandolo ha lanciato un nuovo scoop su questo ennesimo scandalo che ha travolto Uomini e Donne, rivelando che il celebre stilista italiano Stefano Gabbana è pronto a raccontare tutta la verità.

“Stefano Gabbana si innamora – scrive Dandolo su Dagospia -, ricambiato, follemente di un ragazzo giovane, prestante e dolce di nome Juan. Un modello alle prime armi che vuole realizzare i suoi sogni nel mondo della moda. I due vivono un rapporto felice e appagante ma a un certo punto, forse per noia o forse per caso, nella loro vita entra tal Claudio Sona. Bello, furbo, arrivista e in cerca di fama. Ha un locale a Verona e una relazione alle spalle con un uomo benestante. Inizia un rapporto d’amicizia tra loro, un menage a 3 divertente e leggero. Ma a un certo punto “ci scappa il morto”, succede ciò che in questi casi non dovrebbe mai succedere. I due giovani ragazzi, viziati e coccolati dallo stilista, si innamorano tra loro. Senza se e senza ma. Stefano soffre, ma resterà per sempre vicino a Juan, comprendendo I suoi sentimenti. Poi Claudio decide che la sua vita deve svoltare e accetta il trono di Maria. Il primo trono gay della storia del programma. Sceglie come nuovo fidanzato (mediatico) tal Mario Serpa, un commesso romano noto a un certo mondo per le frequentazioni con Lele Mora (e affini) e per la sua smania di lavorare in tv e diventare una star. I due insieme staranno una manciata di mesi, giusto il tempo di rifocillare I rispettivi iban con serate, eventi, inaugurazioni di centri commerciali e ospitate tv. Intanto il tronista e il vero fidanzato Juan continuano a stare insieme. A Milano tutti sanno ma nessuno parla pubblicamente, tranne chi vi scrive e Stefano Gabbana”.

Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, ha poi rotto questo incantesimo mediatico su Instagram, scatenando il panico in Rete e a Uomini e Donne!