Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre 2020

Le anticipazioni riguardanti Uomini e Donne in questa veste mista ci raccontano che assisteremo a puntate imperdibili.

Valentina Autiero Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto svelato da Il Vicolo delle News, infatti, le dinamiche del people show pomeridiano di Maria De Filippi stanno diventando davvero interessanti.

Si parte da Gemma, la quale ha litigato con Tina Cipollari durante la scorsa puntata. Subito dopo si scopre che tra la dama torinese e Biagio c’è stato un bacio.

In studio si viene a sapere che Biagio è uscito anche con Maria e tra i due c’è stato un bacio più “soft” e che si è visto anche con un’altra dama.

L’attenzione si sposta su Michele e Roberta: i due sono usciti insieme. La dama, però, ci resta male dopo la decisione del cavaliere di far restare una ragazza arrivata per lui.

Per quanto riguarda Davide, invece, si scopre che non ha portato in esterna Beatrice Buonocore così come promesso. Non se la sarebbe sentita di uscire con lei per via di alcuni messaggi di Chiara.

Beatrice si dice arrabbiata e delusa e Davide si scusa per quanto successo, seguito anche dalla stessa Chiara.

Gianluca De Mattis ha incontrato Gabriella in camerino per parlare di quanto dichiarato dalla corteggiatrice durante la scorsa puntata e i due si sono baciati a stampo.

In studio arrivano due nuove corteggiatrici per Gianluca e lui decide di tenerle, ma preferisce eliminare Camilla.

Sophie Codegoni è uscita con Nino e ha ammesso di essersi trovata benissimo con lui. In realtà la giovane modella è uscita anche con un altro corteggiatore, ma di lui non si è parlato.

Nino ha fatto una segnalazione su un altro corteggiatore di Sophie, ma l’interessato ha smentito tutto in puntata.

In studio è scoppiata la polemica tra Aurora Tropea e Valentina Autiero: la prima ha accusato la seconda di pubblicare foto social con Germano.

Quando Valentina ha risposto che lei e Germano si sono fidanzati, però, è scoppiato il caos e la dama ha confessato tra le lacrime di volersi vivere soltanto la storia con lui.

Nicola Vivarelli è uscito con Veronica e sembra che tra loro vada talmente bene che l’ex interesse amoroso di Gemma Galgani ha mandato a casa la ragazza arrivata per lui.