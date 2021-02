Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che ci saranno parecchie discussioni nelle prossime puntate. Cosa accadrà?

Riccardo Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, infatti, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono ai ferri corti. E non solo.

Tutto parte come sempre da Gemma Galgani: la veterana del programma si è sfogata sull’atteggiamento di Maurizio e su Tina Cipollari.

Gemma entra in studio e il discorso si sposta sulle foto audaci di Maurizio, ma Gianni Sperti mette a tacere le polemiche sottolineando l’inutilità della conversazione: Gemma aveva deciso di chiudere col cavaliere.

Si passa a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è uscito con Antonella e si è visto con Elisabetta, ma torna a parlare inevitabilmente della decisione di Roberta di Padua.

A quanto pare Roberta non ha mai voluto veramente chiudere la conoscenza, ma ha reagito semplicemente alla sensazione di non sentirsi desiderata dal cavaliere tarantino.

Riccardo reagisce alle parole di Roberta e alla fine i due decidono di uscire insieme per chiarire la situazione.

Arriva il momento di Giancarlo e Alessandra. I due si sono chiariti e hanno decido di frequentarsi in maniera esclusiva.

All’improvviso Roberto e Patrizia ammettono di aver scambiato i loro numeri rispettivamente con Alessandra e Giancarlo per ripicca.

Quello che si scopre è che lui ha mantenuto il segreto e lei non riesce più a dargli fiducia. Alla fine il cavaliere promette di riconquistare la sua fiducia.

Si passa a Sabina. La dama ha iniziato a conoscere Nicola e dice di essersi trovata bene e a proprio agio, ma Gianni la critica per come ha dimenticato Claudio in un batter d’occhio.

Per l’opinionista, infatti, la dama non è sincera: o fingeva prima con Claudio o finge adesso con Nicola. Per fortuna a difendere Sabina ci pensano la padrona di casa e Tina.

In studio arriva una nuova dama per Biagio (che decide di tenerla) e una ragazza per Armando Incarnato.

La situazione diventa incandescente quando Maria De Filippi chiede alla nuova tronista Samantha Curcio cosa ne pensi del cavaliere napoletano.

Samantha, Armando e Gianni discutono: lei esprime un’opinione negativa su Armando, il cavaliere definisce la new entry maleducata mentre Gianni difende la tronista.

A un certo punto, però, Armando e Riccardo iniziano a litigare per via degli apprezzamenti che il tarantino ha fatto alla tronista.

Armando esce dallo studio e fa una battuta poco piacevole nei confronti di Riccardo, il quale decide di vedersela a quattr’occhi con il collega del parterre.

Maria De Filippi trattiene Riccardo ed evita che raggiunga Armando dietro le quinte, ma alla fine il tarantino esce dallo studio.

Si passa a Samantha: Francesco si autoelimina ma finisce con litigare con la tronista; Michel non gradisce l’opinione di Samantha e decide di andare a casa; Ugo è uscito con la tronista e dice di essersi trovato bene.

Arriva il momento di Giacomo: il tronista è uscito con Carolina e Martina e decide di mandare a casa Luisa.

Si passa a Massimiliano: il tronista ha portato in esterna di nuovo Vanessa e dice di essersi trovato bene a tal punto da scambiare messaggi con lei durante la settimana.

Massimiliano è uscito in esterna anche con Sofia e ammette di aver apprezzato la voglia della ragazza di farsi conoscere subito.