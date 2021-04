Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile 2021

Le anticipazioni su Uomini e Donne ci raccontano che i nuovi appuntamenti saranno ricchi di sviluppi e quindi imperdibili per tutti i fan del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Gemma Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando quanto trapelato, infatti, Giacomo Czerny sembra molto interessato sia a Carolina Ronca sia a Martina Grado, anche se con quest’ultima si è avvicinato molto nelle ultime esterne.

Giacomo ha portato in esterna Martina per due volte, lasciando in stand by la conoscenza con Carolina e uscendo con altre corteggiatrici.

Da quello che sappiamo sulle prossime puntate, Massimiliano Mollicone ha portato in esterne Eugenia e Federica.

Purtroppo le cose non sono andate benissimo per Gemma Galgani, la quale ha voluto confrontarsi con Roberto riguardo la decisione di chiudere la frequentazione.

La dama torinese ammette di stare accusando il colpo, da un lato ci sono tutte le delusioni dell’ultimo periodo mentre dall’altro lato ci sono le critiche di Tina Cipollari.

A creare un po’ di scompiglio in studio è stato Nicola Vivarelli: il giovane cavaliere ha deciso di ricominciare a sentire Gemma.

Armando Incarnato ha accusato Nicola di sfruttare la dama torinese per tornare al centro dell’attenzione e ottenere visibilità.

Per quanto riguarda Samantha Curcio, invece, sappiamo che la tronista sembra molto interessata a Bohgan (ex tentatore di Temptation Island).

Il nuovo interesse della tronista ha suscitato la reazione di Alessio, il quale non ha gradito neanche i riferimenti che rivale ha fatto su di lui.