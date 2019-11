Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 26 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci rivelano che le prossime puntate saranno caratterizzate dalla tensione.

Le indiscrezioni che arrivano dalla rete, infatti, parlano dei contrasti tra Giulio e le sue corteggiatrici e degli attacchi di Tina nei confronti di Veronica. Ma andiamo con ordine.

Nell’ultima puntata Giulio è uscito dallo studio per raggiungere le sue corteggiatrici: Giulia lamenta la freddezza del tronista mentre Giovanna punta il dito contro il suo comportamento.

Giulia non sopporta di essere “sotto esame” costantemente, ma Giulio spiega di voler testare le sue reazioni.

Giovanna, invece, puntualizza ogni azione del tronista e i due non risolvono le loro incomprensioni, lasciandosi con dubbi e incertezze.

In studio, però, la situazione precipita con Giulia che rimarca la mancanza di interesse da parte del tronista e Giovanna che sottolinea l’attenzione che lui le riserva .

Giulio tenta di distendere la tensione, affermando di non avere una preferenza e di non essere arrivato alla scelta. Le sue parole, però, vengono fraintese dalle due corteggiatrici, le quali lo esortano ad agire.

Maria De Filippi chiede da chi iniziare e Veronica fa sentire appena la propria voce, scatenando il commento al vetriolo di Tina Cipollari.

L’opinionista non crede alla buona fede della ragazza in quanto ravvisa uno strano cambio di atteggiamento, prima determinata e ora mansueta.

Veronica si difende spiegando di essersi ritrovata in un ruolo nuovo e aver fatto i conti con l’improvvisa irreperibilità di Alessandro.

La padrona di casa prende la parola per sottolineare come in realtà l’ex tronista sia sempre in contatto con la redazione per via di un progetto.

La bionda opinionista ne approfitta per continuare il suo attacco e ottiene il consenso del pubblico contro la Burchielli, cosa che destabilizza la neo tronista.

Veronica ribatte di non capire il cambio di opinione del pubblico, sconvolgendo Tina e spingendola a uscire dallo studio.

Lo studio ospita Daniele e Giulia, la neo coppia nata proprio durante questa stagione del trono classico di Uomini e Donne.

Myriam