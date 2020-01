Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 28 gennaio 2020

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che Carlo e Daniele discutono già per una pretendente. E non solo.

Sara Shaimi trono classico Uomini e Donne- foto wittytv.it

Dopo la scelta di Giulio Raselli, finalmente ci arrivano da Il Vicolo delle News notizie riguardanti gli sviluppi delle nuove registrazioni del people show di Maria De Filippi.

I percorsi di Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono destinati a incrociarsi fin da subito a causa di Ginevra, una corteggiatrice che sta conoscendo entrambi i tronisti.

Carlo è uscito con Ginevra e si è lasciato andare con lei mentre Daniele ha discusso dell’argomento in esterna.

Intanto Carlo è uscito anche con Cecilia, ma la ragazza non era presente in studio spiegando di sentirsi offesa per le dichiarazioni del tronista nei suo confronti.

Cecilia non ha chiuso del tutto la porta a Carlo, invitandolo a cercarla per avere ulteriori spiegazioni sul suo non ritorno in studio.

Il tronista veneziano è uscito anche con Marianna, ma la loro esterna non è stata mandata in onda.

Oltre a Ginevra, Daniele ha portato in esterna anche Pamela e i due si sono raccontati per conoscersi meglio.

Prosegue il percorso di Sara Shaimi. La tronista ha discusso con Giuseppe, reo di aver fatto nulla per il suo compleanno.

Dal canto suo, il corteggiatore ha spiegato di aver chiesto di incontrarla per festeggiare il suo compleanno, ma senza riuscirci.

Sara ha ammesso che avrebbe apprezzato un gesto anche a distanza (come fatto dagli altri corteggiatori) nonostante l’impossibilità di vederla.

La tronista è uscita con Matteo ed è stata coccolata dalle sue attenzioni. I due sono stati in casona e si sono conosciuti meglio

Sara è uscita anche con Sonny: lui l’ha fatta arrivare a sorpresa a Rieti mentre lei ha sottolineato che sarebbe spettato a lei invitarlo nella sua città. L’esterna, però, è andata per il meglio.

Arriva il momento dell’esterna di Sara e Gaetano. I due hanno fatto un giro in Quad e si sono divertiti molto insieme.