Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 3 dicembre 2019

Le anticipazioni riguardanti il trono classico di Uomini e Donne ci rivelano un’importante novità sulla nuova tronista Veroni Bruchielli e non solo. Cosa accadrà?

La puntata inizia con l’ingresso in studio di una delle coppie più seguite della scorsa stagione, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

L’attenzione si sposta poi sul percorso di Giulio Raselli. Questa volta l’oggetto della discussione è una segnalazione arrivata su Giulia.

Un RVM mostra un colloquio tra Sheri, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, e Giulio. La ragazza racconta di essere diventata amica di Giulia e di averla accompagnata a una festa alla quale c’era il calciatore Ash.

L’ex corteggiatrice di Zarino ha raccontato che i due si sono baciati di nascosto. Tutto mentre stava corteggiando lui.

Sheri prosegue il racconto dicendo che Giulia non ha accompagnato Ash a casa perché in preda ai sensi di colpa e il calciatore si è arrabbiato.

Dal canto suo, però, Giulia ha smentito dicendo che Ash si era infuriato perché delle bottiglie non erano state pagate.

Giulio viene assalito da mille dubbi, non solo per la credibilità della segnalazione ma soprattutto per la mancata negazione del bacio da parte di Giulia.

In studio cresce la tensione: Tina punta il dito contro Sheri e il suo tentativo di danneggiare Giulia mentre Gianni crede alla versione dell’ex corteggiatrice.

Si va avanti con la proiezione dell’esterna fatta con Giovanna e la conseguente reazione di Giulia. La ragazza abbandona lo studio.

Giulio afferma di non aver intenzione di correrle dietro e Giovanna rincara la dose minacciando di abbandonare il programma in caso contrario.

Maria De Filippi prosegue con Veronica. La tronista ammette di aver pensato molto ad Alessandro e non riuscire a viversi l’esperienza.

La padrona di casa manda in onda due filmati, uno nel quale Tina mette in dubbio le sue intenzioni e un altro nel quale Veronica si dice poco concentrata.

La conduttrice prova a capire le ragioni che l’hanno spinta verso un cambio repentino e Tina risponde per lei.

Per la bionda opinionista, infatti, Veronica starebbe usando i presunti sentimenti per Alessandro soltanto per uscirne pulita, considerando lo scarso apprezzamento da parte del pubblico.

Veronica, invece, replica alle accuse dicendo di aver cambiato idea dopo aver visto che Zarino non è sceso per lei. Ora vorrebbe solo incontrarlo.

A questo punto la redazione contatta Alessandro, ma l’ex tronista ammette di essere tornato in veste di corteggiatore perché deluso dal comportamento della ragazza.