Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 5 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno davvero imperdibili.

Maria De Filippi sceglie di iniziare dal percorso di Alessandro Zarino e manda in onda l’esterna tra il tronista e Veronica.

La corteggiatrice fa una videochiamata ai nonni e presenta loro Alessandro, ma nota che il tronista è strano. Zarino ammette di sentirsi stranito dal gesto e le sue parole confondono Veronica.

La discussione tra Alessandro e Veronica è proseguita in studio: lei lo accusa di non provare interesse per nessuna mentre lui tenta di giustificarsi.

La padrona di casa conferma la volontà di Alessandro di conoscere altre corteggiatrici e così Veronica decide di lasciare lo studio. Lui la raggiunge dietro le quinte.

Nel frattempo viene presentato il nuovo tronista Carlo che affiancherà i suoi colleghi nel percorso per trovare l’amore.

Si passa a Giulia e Maria De Filippi riparte proprio dalle segnalazioni ricevute sui suoi corteggiatori: Daniele e Alessandro.

Dopo la scorsa puntata, Daniele ha raggiunto Giulia per chiarire la situazione e i due si sono riappacificati e scambiati un bacio appassionato.

Alessandro ha raggiunto la tronista sul posto di lavoro, regalandole un peluche scelto da suo figlio. Il gesto ha sciolto il cuore di Giulia e i due si sono baciati.

In studio gli animi si scaldano e Daniele ha attaccato Alessandro facendo riferimento alle sue “famose” serate in discoteca, ma Giulia ha messo in chiaro di voler proseguire la conoscenza con Alessandro.

Daniele fatica a mandar giù il repentino cambio di comportamento e la decisione di Giulia e così decide di lasciare lo studio.

Arriva il momento di Giulio. Il tronista sembra avere delle remore nella conoscenza con Giulia mentre ha mostrato intesa con Veronica e Giovanna.

A un certo punto, però, Giovanna punta il dito contro il comportamento finto di Veronica, dicendo che la rivale è scesa per il tronista nonostante la conoscenza con una frequentazione estiva di Giulio.

Dal canto suo, invece, Giulio ha provato a tranquillizzare Giovanna, dimostrando così un certo interesse per lei.

Alessandro Zarino rientra in studio e chiede di poter fare la sua scelta. Maria De Filippi fa sistemare le sedie al centro e fa entrare Veronica.

Zarino ammette di non voler rinunciare a Veronica e per questo ha deciso di sceglierla, ma lei rifiuta la situazione e gli dice di no.

Maria fa uscire Alessandro e chiede a Veronica di rimanere in studio perché, visto la sua sincerità e coerenza, ha deciso di concederle il trono. La ragazza accetta.

