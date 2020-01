Uomini e Donne, anticipazioni trono over 21 gennaio 2020

Le anticipazioni riguardanti il trono over di Uomini e Donne ci raccontano che gli occhi saranno puntati ancora su Armando Incarnato. E non solo.

Armando e Veronica trono over Uomini e Donne- foto mymagazine.news

Da quanto trapelato da Il Vicolo delle News, infatti, sembra che non mancherà il focus su Gemma Galgani. La dama torinese ha chiuso con Marcello e si è sfogata con la redazione ammettendo di sentirsi sola.

Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione di puntare il dito contro Gemma, accusandola di scegliere uomini più giovani e storie impossibili.

Maria De Filippi fa entrare un nuovo pretendente per Gemma e la dama decide di conoscerlo meglio, nonostante non sia giovane come i suoi precedenti flirt.

La bionda opinionista mette in dubbio l’interesse della dama per il nuovo corteggiatore, ma Gemma lo ha invitato a ballare.

Il discorso passa su Anna e Mattia. I due sono usciti e si sono anche baciati, ma il progetto di passare insieme il compleanno sfuma per via di un appuntamento con Valentina A.

Mattia e Valentina si sono sentiti telefonicamente ma, quando scopre del bacio tra i due, decide di chiudere la conoscenza.

Arriva il momento di Barbara. La dama è uscita con Marcello e ammette di trovarlo interessante specie perché si è presentato in Porche.

Gianni Sperti interviene accusando la dama di essere interessata ai soldi mentre Armando ne approfitta per accusarla di evitare di conoscere persone alle quali è veramente interessata.

La discussione tra Armando e Barbara diventa pesante e l’intervento di Veronica non fa che aggravare la situazione.

Veronica fa una segnalazione su Armando, affermando che il cavaliere si sia visto con una ragazza giovanissima fino al giorno prima.

La dama chiede di parlare con Roberta per scoprire i dettagli della conversazione tra lei e Armando a telecamere spente.

Roberta rifiuta la proposta, ma Armando rivela di averle confessato dei comportamenti inopportuni di Veronica al primo appuntamento.

Si passa a Samuel. Il cavaliere si è visto con Alessia e Aurora, ma soltanto con la seconda è scattato il bacio. Da quanto si scopre, però, Samuel ha cercato più volte il bacio con Alessia.

Il cavaliere viene attaccato in studio, ma tenta di giustificare il suo comportamento dicendo di voler capire se è il caso di continuare la conoscenza.

L’attenzione si sposta su Erik e Valentina. I due sono usciti, ma non si sentono coinvolti a tal punto da andare oltre e decidono di chiudere.

Valentina A. accusa il cavaliere di portare avanti conoscenze senza senso solo per visibilità, una versione che viene sostenuta dagli opinionisti.

La padrona di casa manda in onda un RVM nel quale si vede Diana e Luca parlare e Roberta intervenire a muso duro.

In studio Luca e Diana discutono e si scopre che la dama ha rinunciato a passare il weekend con lui per via delle parole di Roberta. Ha preferito stare con Simone.

Alla fine Diana decide di interrompere la conoscenza con Luca per vedere come procedono le cose con Simone.