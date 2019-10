Uomini e donne, anticipazioni trono over 21 ottobre 2019

Le anticipazioni su trono over di Uomini e Donne ci raccontano di nuovi colpi di scena e reazioni inaspettate da parte dei protagonisti.

Da quello che sappiamo, infatti, Riccardo aveva lasciato lo studio dopo aver scoperto che Ida non era più innamorata di lui.

Il blog Vicolo delle News ci fa sapere che tutto è cambiato quando Ida ha raggiunto Riccardo fuori dallo studio. I due si sono chiariti e la dama bresciana ha accettato di passare una giornata in sua compagnia.

Pur non essendoci stati baci, però, la vicinanza di Riccardo è stata sufficiente per confonderla e spingerla a voler dare una chance alla loro storia. I due hanno deciso di abbandonare il trono over insieme.

Dal canto suo, invece, Armando si è detto deluso dal comportamento di Ida a tal punto da accusarla di averlo usato soltanto per suscitare reazioni importanti nel suo rivale.

Gemma Galgani ha raccontato dei progressi della sua frequentazione con Jean Pierre e sembra proprio che tutto stia proseguendo per il meglio, nonostante la possessività di lei.

Un’altra coppia ha lasciato il programma per continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, quella di Pamela ed Enzo.

In realtà i sue sembravano voler interrompere la conoscenza quando la gelosia di Enzo ha preso il sopravvento sulla razionalità, dalle videochiamate alle scenate di gelosia.

Pamela sembrava intenzionata a lasciare Uomini e Donne, ma la padrona di casa ha invitato tutti alla calma. Così Pamela e Enzo hanno deciso di uscire dal programma e proseguire la loro conoscenza fuori.

Myriam