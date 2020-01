Uomini e Donne, anticipazioni trono over 27 gennaio 2020

Le anticipazioni riguardanti il trono over di Uomini e Donne ci rivelano che le nuove puntate saranno ricche di sviluppi.

Barbara De Santi trono over Uomini e Donne- foto it.anygator.com

Dall’addio di Gemma a Emanuele alla sfuriata di Barbara De Santi filo all’ingresso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri in studio, infatti, i nuovi appuntamenti saranno ricchi di rivelazioni e colpi di scena.

Tutto prende il via dalla veterana del programma Gemma Galgani. La dama è uscita con Emanuele, ma qualcosa è andato storto.

Gemma non ha apprezzato gli apprezzamenti “spinti” che il cavaliere avrebbe fato sul suo fisico e ha palesato la volontà di chiudere la conoscenza.

Tra giustificazioni e discussioni, però, Antonella chiede di ballare con Emanuele e subito dopo un’altra dama si prenota per giro di danza.

Tina Cipollari suggerisce ad Antonella di fare il ballo con il cocco, dando inizio a un sfida a colpi di danza tra le signore del parterre e alcuni ballerini di Amici.

Nonostante il clima, però, Gemma appare innervosita e la padrona di casa ne approfitta per mandare un video nel quale si vede la dama piangere per i commenti della bionda opinionista durante la sfilata.

Si passa ad Anna e Mattia: lei ammette di voler chiudere per quanto detto dal cavaliere durante la sfilata della puntata precedente e lui accetta di chiudere la frequentazione.

Valentina pone l’accento sulla volontà dell’uomo di chiudere la conoscenza a causa dell’età di Anna, ma la questione non sembra interessare la dama.

Arriva il momento di Samuel. Il cavaliere sta conoscendo Valentina, Aurora e Alessia (anche se quest’ultima non si è presentata al loro incontro).

Samuel conferma di aspettarsi qualche passo in avanti da parte di Alessia e di voler continuare a conoscere Valentina, ma vuole interrompere la conoscenza con Aurora.

Alessia interviene dicendo di non amare la concorrenza con altre donne e per questo ha deciso di conoscere altri uomini. A questo punto si propongono Armando e Massimiliano.

È il momento di Diana e Luca. I due litigano e la dama non riesce a mandar giù l’accusa di incoerenza, soprattutto da un uomo che si è dichiarato salvo poi sparire.

Simone prende la parola sottolineando il suo interesse per Diana, ma la padrona di casa lo blocca riportando le sue dichiarazioni contraddittorie fatte alla redazione.

In studio entrano Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la coppia racconta di viversi appieno, ma di non essere riuscita ad accantonare le divergenze.

Si passa a Barbara. La dama sta conoscendo Marcello, anche se le cose non stanno andando bene e infatti i due litigano anche in studio. All’improvviso la dama lancia un biscotto addosso al cavaliere e si alza per tornare nel parterre, ma le si rompe un tacco.

Dal canto suo, invece, Marcello punta il dito contro Barbara e la dama gli lancia una scarpa nell’impulsività del momento.