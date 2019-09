Uomini e Donne, botta e risposta tra Maria De Filippi e Teresa Cilia

Maria De Filippi ha lanciato una stoccata al vetriolo, senza però fare mai il suo nome, all’ex tronista Teresa Cilia durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. La conduttrice e ideatrice del chiacchierato e discusso programma pomeridiano di Canale 5 ha parlato dei leoni da tastiera e della gente a cui ha dato lavoro e poi si è licenziata pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare. La moglie di Maurizio Costanzo ha poi riferito che queste persone poi se la sono presa con la singola persona che lavora per lei. Chiaro riferimento alla querelle mediatico-social di questi ultimi mesi tra Teresa Cilia e l’autrice Raffaella Mennoia.

Chiamata in causa indirettamente da Queen Mary e dai suoi numerosi follower, l’ex tronista Teresa Cilia ha voluto fare chiarezza sull’argomento su Instagram, svelando di aver avuto problemi di salute in passato.

“Ho letto un po’ di cose – ha esordito l’ex tronista Teresa -. Ancora una volta è uscito il mio nome. Io non rifiuto mai un lavoro e accetto tutto. Nella mia vita ho fatto di tutto, dai lavori umili ai più belli. Abitando a Milano e Roma, la vita era più cara. Io essendo siciliana, qui il tenore di vita è ben diverso. Mio marito all’epoca non ha trovato occupazione e mi sono ritrovata io a Roma a lavorare da sola. Non vi nascondo che mi sono trovata molto in difficoltà. A Roma si paga tutto, anche il parcheggio. Devi lavorare in due per vivere bene. Lasciamo stare poi le promesse che mi hanno fatto e non hanno mantenuto. Ma questo ve lo risparmio”.

Teresa Cilia di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Purtroppo ho dovuto rinunciare e mi sono rimboccata le maniche in Sicilia. Ho cercato lavoro per molto e adesso l’ho trovato. A differenza di molti personaggi pubblici io non ho mai fatto la vittima per catturare follower. Adesso però devo dire la verità, altrimenti la gente non capisce. La motivazione che mi ha spinto a lasciare questo lavoro – oltre alle difficoltà economiche – è stato un problema di salute. Ho fatto un controllo 20 giorni prima di sposarmi ed è uscito fuori che la malattia era tornata. I medici mi hanno consigliato di non stressarmi e mi hanno detto di rilassarmi e stare serena in famiglia. Quindi ho dovuto lasciare. Poi mi sono sposata con questo pensiero fisso, con questo nodo alla gola. Ovviamente sapete che di altro non posso parlare. Sapete bene com’è la situazione. In questo caso ho raccontato una mia esperienza personale e penso di non aver fatto nulla di male”.

