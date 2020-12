Uomini e Donne: Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione

Uomini e Donne, ultime news e gossip. L’ex tronista del trono classico Rosa Perrotta ha confermato la crisi con il fidanzato Pietro Tartaglione. Periodo nerissimo per una delle coppie più belle, seguite e ammirate della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La coppia di Uomini e Donne, insieme dal 2017 è apparsa sempre molto unita e raggiante soprattutto dopo la nascita del piccolo Dodo, Domenico, nato nel luglio scorso.

Da alcune settimane i fan della coppia hanno notato un certo distacco tra l’ex tronista Rosa Perrotta e il suo principe azzurro.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha confermato il periodo no della coppia sui social: “Come promesso sono qui per fare chiarezza su questa storia – ha dichiarato Rosa Perrotta su Instagram – Data anche la situazione e quello che leggo in giro vorrei dire qualcosina a riguardo. Se fino ad ora non ho parlato di questa cosa e mi scuso, anche se non penso di dovermi scusare, poiché spero che capiscano anche tutte le persone del settore giornalistico e i programmi che mi hanno invitato a parlare di questa cosa che non è il momento giusto, che non me la sono sentita e non me la sento”.

La mamma vip ha aggiunto: “Prima di tutto c’è una cosa molto più importante nel mio caso, che è un bambino e una famiglia che io devo assolutamente tutelare, prima di ogni cosa. Non prendetela come un ‘Oddio, lei non vuole far sapere le sue cose!’ è veramente un tutelare la mia famiglia e mio figlio. Soprattutto non sapevo e non so ancora cosa dire nello specifico, a parte il fatto che quello che è palese e che è successo è palese agli occhi di tutti e quindi io e il mio compagno abbiamo attraversato, stiamo attraversando, stiamo capendo, un momento molto difficile e particolare”.

Per poi sottolineare: “Non posso dirvi ‘Si, no o forse’ vorrei rispondere a tutte le vostre domande e vorrei rispondere soprattutto a me stessa, non è così semplice. Credo che il tempo debba fare il suo corso, e ci dobbiamo del tempo, della comprensione. Ci dobbiamo noi stessi delle risposte prima di poterle dare agli altri”.

Rosa ha asserito: “Non si tratta di nascondere qualcosa, non abbiamo nulla da nascondere. Quello che posso dirvi da parte mia è che ho faticato tanto nella vita per costruirmi da sola quello che ho oggi e la cosa più preziosa resta per me la mia famiglia… è la cosa che fino alla fine tutelerò e cercherò di salvaguardare più che posso… è quello in cui credo, uno dei valori cardine della mia vita e lotterò sempre fino a quando capirò che ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata o maleducata nel chiedere un po’ di comprensione perché siamo persone come tutte le altre, come voi”.

“Leggo i messaggi bellissimi di incoraggiamento in cui mi parlate dei vostri momenti no, di coppia, delle crisi che avete attraversato che avete superato, o che non avete superato e mi fate tantissima forza. Quindi grazie perché ho visto una dimostrazione di affetto in questo periodo che forse non avevo mai visto nella mia vita. Di sostegno e vicinanza da parte di donne che mi ha commossa. Spero che tutto vada per il verso giusto e che tutto si sistemi – ha concluso l’ex tronista”.

Come andrà a finire? I fan della coppia sperano che sia soltanto una crisi passeggera e non vedono l’ora di vederli di nuovo insieme, felici e super innamorati.

