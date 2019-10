Uomini e Donne, Tina Cipollari affossa Gemma Galgani: “Sei l’unica allocca che cerca rogna”

La vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha affossato Gemma Galgani accusandola di essere l’unica allocca che cerca rogna. L’astio tra la storica opinionista del chiacchierato e famoso programma pomeridiano di Canale 5 e la dama torinese del trono over continua a dominare la scena anche durante la nuova stagione della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

L’ex moglie dell’hair stylist Kikò Nalli ha criticato la dama torinese perché attira a sé corteggiatori che sarebbero falsi. Accusa piovuta dopo la segnalazione fatta da Anna, che in effetti ha sorpreso l’ex compagna di Giorgio Manetti.

L’ex concorrente di Pechino Express ha spiegato che la cosa è piuttosto normale, poiché si dice certa che ormai i corteggiatori vengano in trasmissione per conoscere Gemma soltanto per diventare famosi e per attirare insomma l’attenzione del pubblico.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Tina?

Redazione-iGossip